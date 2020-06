Inge is 38 jaar en is logopediste in een school. Hoeveel zou zij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Inge Meyers, 38 jaar en logopediste in een basisschool buitengewoon onderwijs.

Logopediste in een basisschool buitengewoon onderwijs

€3.042

Inge Meyers (38)

“Ik heb mijn loonfiches moeten opzoeken: ik wist ongeveer wat ik netto verdiende, maar niet wat mijn brutoloon is. Ik hou 2.038 euro over per maand. Ik vind dat ‘ça va’ voor het werk dat ik doe, het is niet te weinig en niet te veel. Mijn man werkt ook voltijds, dus we komen goed rond.” “Veel extralegale voordelen zijn er niet in het onderwijs. Een laptop bijvoorbeeld krijgen we niet, die betalen we zelf. Ik woon op minder dan een kilometer van de school waar ik werk, dus ik kom niet in aanmerking voor een fietsvergoeding. (lacht) ­Vakantie is uiteraard een voordeel van de job. Maar de werkdruk is gedurende het schooljaar hoog. Wij stoppen niet als de schoolbel gaat.”