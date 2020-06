“Zijn er te veel Zweden overleden?”: waarom de cijfers bloedrood zijn, na lange reputatie als ‘lichtend voorbeeld’

Zweden werd door velen beschouwd als een coronawalhalla. Geen lockdown, wel terrasjes. Geen samenscholingsverbod, enkel het vriendelijke verzoek om dat bezoek aan oma even uit te stellen. De strategie van Anders Tegnell, de Zweedse Marc Van Ranst, was laks en revolutionair. Lange tijd gaven de Zweedse cijfers hem gelijk, maar nu zijn ze bloedrood. In de afgelopen zeven dagen stierven per miljoen inwoners gezien nergens meer mensen aan de gevolgen van het coronavirus dan in Zweden. Tegnell sloeg dan ook (deels) mea culpa, maar blijft vasthouden aan zijn plan: “Onze strategie was goed.”