Indiërs vullen fruit met vuurwerk: zwangere olifant sterft

In het zuiden van India is een zwangere olifant overleden door het eten van een stuk fruit dat was gevuld met voetzoekers. Dat werd woensdag gemeld door de lokale autoriteiten. De dood van de olifant stuit op protest.

De wilde olifant was afgedwaald naar een dorp nabij het Silent Valley National Park in de Indiase deelstaat Kerala. Dat doen de dieren wel vaker in hun zoektocht naar voedsel. Daar zou de olifant een ananas hebben gegeten die gevuld bleek met voetzoekers. Het stuk fruit is ontploft in haar mond en heeft ernstige verwondingen veroorzaakt. De olifant overleefde het uiteindelijk niet.

Lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De dorpelingen gebruiken vaker dergelijke stukken fruit om hun gewassen te beschermen tegen wilde zwijnen en ze weten dus niet of de olifant met opzet is vermoord.

Vorige maand vond al een gelijkaardig incident plaats in India. De zaken leiden tot veel verontwaardiging op sociale media.