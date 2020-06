Socioloog Ignace Glorieux: “We zullen snel opnieuw op het vliegtuig zitten”

Volgens socioloog Ignace Glorieux van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaan we de impact van het coronavirus op ons leven snel vergeten en ons dus snel opnieuw gedragen zoals voorheen. De socioloog denkt dat de verdere versoepeling en uitbreiding van de contactbubbel tot tien mensen per week steeds vrijer opgevat zal worden.

De dagelijkse cijfers die het Nationaal Crisiscentrum meegeeft zijn al een tijdje goed. De uitbreiding van de contacten kon niet langer tegen gehouden worden, geloof VUB-socioloog Igance Glorieux, mede vanwege de positieve berichtgeving. “Het leidt ertoe dat het gedrag van de mensen mogelijk wat roekelozer wordt. Mocht er twee weken na moederdag een stijging geweest zijn van het aantal opnames, dan waren de mensen opnieuw alerter geweest. Nu zijn ze lakser, en toch heeft het geen effect. Dat is bijna het signaal van: doe maar verder”, stelt Glorieux.

De cafés gaan opnieuw open op 8 juni, de grenzen gaan open vanaf 15 juni en vanaf 1 juli behoren culturele voorstellingen met 200 personen opnieuw tot de mogelijkheden. “Mensen zijn al heel wat relaxter en dat sterkt mij in het idee dat er niet veel zal blijven hangen van de coronacrisis. We zullen heel snel opnieuw op het vliegtuig of openbaar vervoer zitten, eenmaal het gevoel van veiligheid terugkomt”, zegt Glorieux. “We hebben dat ook gezien na de aanslagen in Brussel. Zolang de besmettingen blijven dalen zullen mensen zich minder en minder aan de regels houden, voor zover die nog niet verder versoepeld zijn.”