De serveerster, de atleet en de man die probeerde te helpen: zij verloren hun leven in de ontstane chaos in de VS

De massale protesten in de VS in de nasleep van de dood van George Floyd blijven doorgaan, maar het geweld en de plunderingen lijken af te nemen. De chaotische protesten en de soms harde politieaanpak hebben al een zware tol geëist. Niet alleen is er sprake van materiële schade en duizenden gewonden, er vielen ook al minstens elf doden, zowel actievoerders als agenten. De zeven slachtoffers van wie de identiteit bekendgemaakt is, zijn allemaal Afro-Amerikanen. Van een ex-football-ster en een serveerster tot een gepensioneerd agent.