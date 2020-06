Marc Van Ranst over bubbels: “Bij minste opstoot moeten we hier weer vanaf”

“De versoepelingen waren nodig, maar bij de minste opstoot van de epidemie moeten we weer van dit systeem af.” Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd tijdens VTM Nieuws.

Volgens Van Ranst zijn de nieuwe versoepelingen, die vanaf 8 juni van start zullen gaan, wel degelijk gepermitteerd. “Op dit moment kunnen we ons redelijk wat permitteren. We zitten in de staart van de epidemie en binnen een paar dagen, op 8 juni, zullen we nog wat lager zitten”, zegt hij. Maar de viroloog begrijpt wel dat er ongerustheid is over de versoepelingen. Zeker over het uitbreiden van de sociale bubbels. “Ik kan beide kanten begrijpen, maar op dit moment kan het. Bij de minste opstoot moeten we wel weer van dit systeem af, want anders kom je heel snel opnieuw in de problemen.”

“Behoud anderhalve meter regel”

Is er überhaupt nog een bubbel, als je iedere week tien andere mensen mag zien? “Jawel. Voor veel mensen is tien mensen per week zien nog een serieuze inperking van hun sociale leven.” Van Ranst benadrukt ook dat het niet hoeft, tien mensen zien, maar dat het mag. “Niet iedereen zal dat meteen doen. We moeten de anderhalve meter regel hoe dan ook blijven aanhouden, dat meen ik. Het is nodig om het virus te bestrijden. Dat is de voorbije tijd ook goed gelukt. Bijvoorbeeld geen handen meer geven als je iemand ziet, dat heeft een enorme impact.”

Dat sommige sectoren nog wat langer in de kou blijven staan dan andere, ontkent Van Ranst niet. “Sommige sectoren kunnen al open, anderen staan in de wachtrij. Maar het is met recht en rede dat we niet alles tegelijkertijd kunnen toestaan.” Vanaf 1 juli is een receptie of banket mogelijk met vijftig mensen, bijvoorbeeld voor een trouwfeest, terwijl een receptie in de tuin dan maar met de bubbel van tien kan. Logisch, vindt Van Ranst. “Bij een georganiseerde restauranthouder valt zo’n gelegenheid makkelijker te coördineren dan bij u thuis of in de tuin.”