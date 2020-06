Huwelijkssector op achterste poten: “Dit is een slag in ons gezicht”

Bij de federatie van huwelijksleveranciers, HL België, stuiten de versoepelingen van de maatregelen op onbegrip. Vooral het gebrek aan perspectief en de onduidelijkheid rond huwelijksfeesten stuit hen tegen de borst. “Dit is werkelijk een slag in ons gezicht”, zegt Cynthia De Clercq, woordvoerder van de federatie van huwelijksleveranciers HL België.

“De regels zijn bijzonder onduidelijk voor de huwelijkssector. Onze telefoon staat roodgloeiend, alsook bij al onze collega’s. Koppels begrijpen de regels niet en vragen of hun trouwfeest kan plaatsvinden”, klinkt het. Zo heerst er volgens De Clercq nog onduidelijkheid of een symbolische ceremonie gelijkgeschakeld kan worden met een religieuze of levensbeschouwelijke eredienst. Ook het gebrek aan perspectief op een verdere versoepeling voor huwelijksfeesten, en dat culturele evenementen wel reeds 200 bezoekers kunnen ontvangen, stuit op onbegrip. De Clercq wijst daarvoor naar Nederland, waar bijeenkomsten worden toegelaten tot 100 personen.

Bovendien vindt HL België het ook “onaanvaardbaar” dat de sector niet ‘verplicht’ moest sluiten en op die manier geen aanspraak kan maken op een hinderpremie. Sinds april heeft de sectorfederatie “herhaaldelijk” gevraagd om rond de tafel te zitten voor oplossingen voor de betrokken bedrijven. “We hebben onze oplossingen en voorstellen bezorgd aan de GEES, maar het is duidelijk dat er geen moeite gedaan wordt om deze oplossingen in acht te nemen. Waar een restaurant onbeperkt gasten mag ontvangen, mits maximaal 10 personen per gezelschap, mag een feestzaal, die nu net wel de nodige ruimte heeft, niet openen voor 1 juli”, aldus De Clercq.

Banket- en receptiezalen mogen vanaf 1 juli echter wel weer open met maximaal 50 aanwezigen. “Daar hebben onze bedrijven niets aan. Het is onverantwoord dat er niet geluisterd werd naar de oplossingen en voorstellen die onze sector kon helpen. Dit is werkelijk een slag in ons gezicht”, klinkt het.

Volgens HL België stond het aantal geplande trouwfeesten momenteel nog op 20 procent maar dreigt dat binnenkort zelfs terug te vallen naar nul. “We zijn teleurgesteld en kwaad over de werking van de regering in de huidige crisis. Het is onverantwoord en niet goed te praten dat we 3 maanden zonder perspectief zitten en nu nog steeds niet kunnen herstarten”, luidt het nog.