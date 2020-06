Hoeveel is anderhalve meter juist? Daar hoef je niet meer over na te denken met deze hoed, want zijn diameter is de benodigde afstand. Hij werd gemaakt van 2,5 kilometer rijststro.

Het ontwerp is van de Duitse Nicki Marquardt, die hem ­ondertussen aan het stads­museum in München heeft gegeven. Het museum plant een ­tentoonstelling rond de coronapandemie en wil de hoed ­opnemen in de collectie.