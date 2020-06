Doorbraak in de verdwijningszaak rond Maddie McCann? 43-jarige Duitser als verdachte geïdentificeerd

Er is een nieuw spoor in de verdwijningszaak rond Madeleine McCann, het Britse meisje dat dertien jaar geleden op 3-jarige leeftijd vermist raakte in Portugal. De speurders hebben een nieuwe verdachte in het vizier, het gaat om een 43-jarige Duitser.

Op 3 mei 2007, net voor haar vierde verjaardag, verdween Maddie uit de Ocean Club in Praia da Luz, in de Portugese Algarve, die haar ouders hadden gehuurd. Haar vader en de moeder zaten met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning, die wereldwijd krantenkoppen haalde en waarin ook het ouderpaar een tijd werd verdacht, is ondanks speurwerk van de Portugese en Britse politie nog steeds niet opgelost. Nu is er dan toch een nieuw spoor in de verdwijningszaak.

De speurders noemen geen naam maar maakten wel bekend dat een Duitser de nieuwe verdachte is in de verdwijningszaak. Vervolgens meldden verschillende Britse en Duitse media dat het om een 43-jarige man gaat die al meerdere keren veroordeeld is, onder meer voor seksueel misbruik. Hij zit momenteel vast in de Duitse cel “voor een andere zaak”, maar zou in 2007 in Praia da Luz gewoond hebben.

Volkswagenbusje

De Duitser zou in het vizier gekomen zijn nadat de Metropolitan Police en de Scotland Yard hem konden linken aan een camper waar hij enkele weken mee rondtrok in de streek. Het gaat om een opvallend Volkswagen busje in een gele en witte kleur. De dag nadat Maddie verdween werd dat voertuig plots opnieuw geregistreerd onder een andere naam in Duitsland, terwijl het nog steeds in Portugal stond. Hetzelfde gebeurde met een donkerrode Jaguar.

De verdachte woonde tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve, waaronder enkele jaren in een huis tussen Lagos en Praia da Luz. De man had toen verschillende baantjes, onder meer in de horeca, maar zou ook gelinkt worden aan verschillende inbraken in hotelcomplexen en aan drugshandel. In 2013 kwam hij al een eerste keer in het vizier van de speurders na een opsporingsprogramma op de Duitse televisie, maar de speurders konden toen geen bewijzen vinden voor een link met Maddie.

10.000 euro voor gouden tip

Het parket van het Duitse Braunschweig is bij het onderzoek betrokken omdat de verdachte vóór zijn verblijf in het buitenland er zijn laatste verblijfplaats had. Het kwalificeert de zaak niet langer als een verdwijning maar als een moordonderzoek.

De verschillende politiekorpsen werken nu over de grenzen heen samen om meer informatie over de man te vergaren. Ze doen een oproep tot getuigen en geven daarbij verschillende details vrij in de hoop dat het een gouden tip oplevert. Die werd woensdagavond op de Duitse zender ZDF uitgezonden en ook online verspreid.

- Het Volkswagenbusje was een VW T3 Westfalia met Portugees kenteken. Mogelijk werden er ook inbraken mee gepleegd.

- Hij reed ook met een donkerkleurige Jaguar XJR 6.

- De Duitser zou het volgende telefoonnummer gebruikt hebben in de periode rond de verdwijning: + 351912730680.

- De gesprekspartner van de verdachte gebruikte het telefoonnummer + 351 916 510 683. De gebruiker van dit nummer wordt beschouwd als een belangrijke getuige en zou dus cruciaal zijn in het onderzoek.

“Verschillende mensen kennen de man die wij vandaag beschrijven”, aldus Cranwell. “U bent wellicht op de hoogte van sommige dingen die hij heeft gedaan. Hij kan u in vertrouwen hebben genomen over de verdwijning van Madeleine. Het is inmiddels meer dan 13 jaar geleden en uw loyaliteit aan hem kan vandaag anders zijn. Nu is het moment om u te melden.”

De speurders vragen ook om hen beeldmateriaal te bezorgen: mensen die begin mei 2007 foto’s namen van straten of parken in de regio van Maddies verdwijning, mogen die doorsturen. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd aan wie de doorslaggevende tip geeft.

Foto: AFP

Vorige maand schreven de ouders van het meisje nog een emotionele open brief aan de vooravond van wat de zeventiende verjaardag van hun dochter zou geweest zijn . “Het is nu 13 jaar geleden dat we voor het laatst bij Madeleine waren. Haar zeventiende verjaardag komt er bijna aan en dat brengt de tastbare, pijnlijke herinneringen terug naar boven. Het doet ons denken aan wat we allemaal hebben gemist en wat we als gezin zullen blijven missen.”

De driejarige Madeleine verdween nadat ze alleen was gebleven met haar jongere tweelingbroers en -zus terwijl haar ouders iets gingen eten in een nabijgelegen tapasrestaurant in Praia da Luz. Het echtpaar, uit Rothley in Leicestershire, kreeg om die reden erg veel kritiek over zich heen. Even werden ze ook zelf verdacht. De twee bleven altijd volhouden dat ze die avond regelmatig langsgingen bij de kinderen om te controleren of alles in orde was.