Hoe de Belgische Emma (16) het symbool werd van de jongeren die protesteren in de VS: “Zwijgen kan niet meer”

De vitrines van de creatieve studio van de Vlaamse Katrien van der Schueren in Hollywood werden zaterdagavond vernield door plunderaars. Maar haar dochter Emma (16) liet uit het puin een creatieve protestactie ontstaan, die door de massale aandacht van de Amerikaanse en internationale pers intussen een symbool is voor de stem van de jongeren en kinderen in het protest in de VS.