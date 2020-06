Nadat voortvluchtige en bende extremisten 13-jarige jongen ontvoerden: “Volgsysteem moet beter”

Justitieminister Koen Geens wil een beter volgsysteem voor geradicaliseerde personen die vrijkomen na hun veroordeling. Dat vertelde hij tijdens de commissie justitie waar hij moest antwoorden op kritische vragen over de zaak van de ontvoering van de dertienjarige jongen uit Genk.

Justitie maakte daarbij geen beste beurt. Vooreerst is één van de ontvoerders een voortvluchtige. Omar Loukili (24) had een enkelband in afwachting van zijn proces voor een diefstal met braak in een gokkantoor in Antwerpen. Hij werd toen gevat nadat hij in de Schelde was gesprongen om te ontkomen aan de politie. Op 16 juni moest hij voor die zaak terechtstaan maar op 21 februari knipte hij zijn enkelband af en sindsdien was hij spoorloos.

LEES OOK. De koekjesbakker, de broers en de Scheldespringer: wie zijn de bendeleden die de 13-jarige jongen ontvoerden?

Dan is er nog de hoofdverdachte van de ontvoeringszaak: Khalid Bouloudo. Hij werd gevolgd door justitie en politie omdat hij op de OCAD-lijst staat als geradicaliseerde die jongeren ronselde voor de jihad in Syrië, hij werd veroordeeld voor terrorisme. Hij kreeg in eerste aanleg 10 jaar, maar die straf werd bijna helemaal teniet gedaan in beroep toen hij naar huis mocht met drie jaar voorwaardelijk. Ondanks het feit dat hij gevolgd werd slaagde hij er toch in de ontvoering op poten te zetten en die 42 dagen vol te houden. Geens wil nu het “volgsysteem” verbeteren.

Over Bouloudo werd gisteren nog vernomen dat hij sinds september 2019 als inpakker werkte voor de zuivelfirma Limelco in Zonhoven. Zelfs terwijl de gegijzelde jongen vast zat in één van de onderduikadressen en bewaakt werd door kompanen ging hij overdag doodleuk aan de slag bij de firma. Er waren geen klachten over hem, vernamen we bij de firma en het interimbureau.