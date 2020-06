Deze details uit verdwijningszaak Maddie McCann moeten tot gouden tip leiden

Er is een nieuwe verdachte in de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal dertien jaar geleden. Speurders verspreiden nu een oproep tot getuigen om meer informatie over de man te weten te komen. Ook Belgen die destijds in de regio verbleven, kunnen de politie helpen.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit een vakantiewoning in de Portugese Algarve. Hoewel er doorheen de jaren verschillende sporen gevolgd werden, raakte de verdwijningszaak nooit opgelost. Nu zegt de Duitse politie een onderzoek in te stellen naar een nieuwe verdachte. Het gaat om een 43-jarige Duitser die momenteel in de cel zit “voor andere feiten”.

Om zijn connectie met Maddie hard te maken, doen de Duitse en Britse politie nu een oproep tot getuigen en meer informatie. Ze verspreiden details over de verdachte en hopen zo een doorslaggevende tip te krijgen. Een overzicht:

Foto: EPA-EFE

- De verdachte woonde tussen 1995 en 2007 in de Algarve, waaronder enkele jaren in een huis tussen Lagos en Praia da Luz.

- Hij is blank, was in 2007 dertig jaar oud maar zou er jonger hebben uitgezien. Hij had blond kort haar en is ongeveer 1,80 meter lang.

- De man had verschillende baantjes in de regio, onder meer in de horeca, maar zou ook gelinkt worden aan verschillende inbraken in hotelcomplexen en aan drugshandel.

- De Duitser zou het volgende telefoonnummer gebruikt hebben in de periode rond de verdwijning: + 351912730680.

- De gesprekspartner van de verdachte op de avond van Maddies verdwijning gebruikte het telefoonnummer + 351 916 510 683. De gebruiker van dit nummer wordt beschouwd als een belangrijke getuige en zou dus cruciaal zijn in het onderzoek.

Foto: EPA-EFE

- De Duitser zou in het vizier gekomen zijn nadat de speurders hem konden linken aan een camper waar hij enkele weken mee rondtrok. Het gaat om een opvallend Volkswagenbusje: een VW T3 Westfalia in witte en gele kleuren met Portugees kenteken. Mogelijk werden er ook inbraken mee gepleegd. De dag nadat Maddie verdween werd dat voertuig plots opnieuw geregistreerd onder een andere naam in Duitsland, terwijl het nog steeds in Portugal stond. Hetzelfde gebeurde met een Jaguar.

- De Jaguar was een donkerrode XJR 6.

- De man heeft al meerdere veroordelingen opgelopen voor seksueel misbruik van kinderen en zit nu “in een andere zaak” een lange celstraf uit.

10.000 euro

De speurders vragen ook om hen beeldmateriaal te bezorgen: mensen die begin mei 2007 foto’s namen van straten of parken in de regio van Maddies verdwijning, mogen die doorsturen. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd aan wie de doorslaggevende tip geeft.

“Verschillende mensen kennen de man die wij vandaag beschrijven”, aldus de Britse hoofdinspecteur Cranwell. “U bent wellicht op de hoogte van sommige dingen die hij heeft gedaan. Hij kan u in vertrouwen hebben genomen over de verdwijning van Madeleine. Het is inmiddels meer dan 13 jaar geleden en uw loyaliteit aan hem kan vandaag anders zijn. Nu is het moment om u te melden.”

Wie informatie denkt te hebben over de man, een van de telefoonnummers of de voertuigen, kan contact opnemen met de Duitse autoriteiten of met de federale politie in België.

