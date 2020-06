TIJDLIJN. Van de verdwijning uit haar bedje tot de nieuwe verdachte: Maddie McCann al 13 jaar vermist

3 mei 2007

Maddie McCann verdwijnt tussen 21.30 en 22 uur uit het resort The Ocean club in Praia da Luz. Haar ouders zitten op dat moment te eten in een restaurant op het resort.

7 september 2007

Na maanden onderzoek, met de Britse pers bovenop de zaak, verdenken speurders de ouders van het meisje van de verdwijning. Maar zij worden nooit opgepakt. Een andere tipgever beweert dan weer dat een lookalike van Victoria Beckham achter de verdwijning zit.

13 mei 2011

De Britse politie start een eigen onderzoek en concludeert dat Maddie nog in leven kan zijn. Er wordt een ‘impressie’ gemaakt van hoe het meisje er zou uitzien als 9-jarige.

14 oktober 2013

De Britse politie verspreidt een silhouet van een mogelijke verdachte. Die persoon zou gezien zijn met een kindje vlak na de verdwijning.

24 oktober 2013

De Portugese politie heropent het onderzoek met de ondervraging van nieuwe getuigen.

19 maart 2014

Er komt een nieuw opsporingsbericht. De politie zoekt een man met bleke huid en bruin haar die verantwoordelijk zou zijn voor meerdere verkrachtingen van jonge meisjes.

28 oktober 2015

Het onderzoek zit muurvast. Het aantal speurders wordt teruggebracht van 29 naar 4.

3 april 2016 en 12 maart 2017

De Britse overheid wil het onderzoek verderzetten en steekt 170.000 pond extra in de zaak.

2 mei 2017

Ouders Gerry en Kate zeggen in een vrijgegeven rapport dat ze bij de start van het onderzoek slecht behandeld werden door de Portugese politie. Ook in de Britse speurders hebben ze geen vertrouwen. Ze zetten de zaak voort met privédetectives.

4 mei 2019

De Duitse kindermoordenaar Martin Ney komt in het voetlicht van de speurders. Maar opnieuw geen doorbraak.

3 juni 2020

De Duitse politie heeft een nieuwe verdachte in het vizier.