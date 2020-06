Vincent Kompany helpt Anderlecht met flinke salarisvermindering

Anderlecht maakte zich na de raad van bestuur sterk dat er 20 miljoen euro vers kapitaal binnenkomt om de dagelijkse werking te verzekeren. De nieuwe voorzitter Wouter Vandenhaute en speler-manager Vincent Kompany stellen alvast elk 3 miljoen euro ter beschikking.

In de praktijk aanvaardt Vince The Prince alvast een flinke loonsverlaging. Kompany heeft bij paars-wit nog een contract tot 2022 met een jaarsalaris tussen de vijf en zes miljoen euro bruto. Voor die contractduur zal hij minder gaan verdienen om de club meer ademruimte te geven. De vraag is wat Kompany in return wil. Op dit moment is er namelijk nog geen enkele verschuiving in de aandelenstructuur. Pompt hij geld in de club met het oog op de toekomst? Is dit een lening die hij ooit terug wil? Als Kompany op langere termijn toch aandelen verwerft, kan dit voor hem een nuloperatie zijn. Dat is echter nog niet beslist. “De investering van Vincent Kompany heeft een sterke symboolwaarde”, stelde CEO Karel Van Eetvelt bij Sporza. “Wie Vincent kent, weet dat hij daar niets voor verwacht. Er is nog geen akkoord om definitief aandelen te verwerven.”