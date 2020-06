Buurt is verloren grondwater beu en huurt zelf tankwagen om water te recupereren: “Echt zonde”

Gent -

“Tienduizenden liters water zien wegstromen, terwijl we zelf spaarzaam moeten zijn. Dat is toch super frustrerend?” Gentse buren konden niet langer aanzien dat grondwater van een werf in hun wijk zomaar in de riool verdween. Met een gehuurde tankwagen recupereerden ze gisteren alleen al 150.000 liter. De bevoegde minister Demir (N-VA) laat nakijken of dit de regel kan worden.