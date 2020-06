Verdachte in onderzoek Maddie McCann gelinkt aan brutale verkrachtingszaak

Nu er een doorbraak lijkt te zijn in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, raken er meer details bekend over de nieuwe verdachte. Zo is de 43-jarige Duitser onder meer veroordeeld voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw.

Eind 2019 moest de Duitser zich in de rechtbank van Braunschweig verantwoorden voor de van een Amerikaanse vrouw. Dat schrijft de Braunschweiger Zeitung woensdagavond. De feiten zouden zich anderhalf jaar na de verdwijning van Maddie hebben afgespeeld in een Portugees resort in Praia da Luz. Het ging om een brutale verkrachting, waarbij de vrouw van haar terras naar binnen werd gesleurd en werd vast gekneveld door iemand met een skibril op. Ze werd ook beroofd.

Jarenlang was er geen spoor van de dader, tot in 2016. Een man was door de politie gearresteerd wegens het stelen van diesel, waarop kennissen van de gelegenheid gebruikmaakten in te breken in zijn huis. Daar vonden ze een gestolen videocamera met opvallende beelden. Op filmpjes was te zien hoe een oudere dame was vastgebonden, geslagen en verkracht. Ook waren er beelden van een jongere vrouw die hetzelfde lot onderging. De kennissen brachten de beelden naar de politie. De verkrachter bleek de dieseldief te zijn zou nu ook dezelfde Duitser zijn die gelinkt wordt aan de verdwijning van Maddie.

