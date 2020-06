Europa beslist morgen over uw vakantie

Vanaf maandag zijn binnenlandse trips weer mogelijk, een week later gaan ook de meeste Europese binnengrenzen weer open. Vrijdag vergadert Europa over een min of meer uniforme aanpak, maar het wordt onmogelijk om overal dezelfde regels te hanteren.

Wie er met de caravan op uit wil in eigen land of een binnenlandse citytrip plant, moet nog tot maandag geduld hebben. Maar vanaf dan is wel weer alles toegelaten: campings en vakantieparken kunnen opnieuw open, een verblijf boeken is ook weer mogelijk. “Het verschil tussen essentiële en niet-essentiële verplaatsingen wordt vanaf maandag de facto opgeheven”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). “Dagtrips of meerdaagse trips kunnen met andere woorden weer.”

Voor een echte buitenlandse trip is het nog een weekje langer geduld hebben. Ons land opent vanaf 15 juni alvast de grenzen voor inwoners van EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, vier landen die wel deel uitmaken van de Schengenzone maar niet van de EU.

Regels veranderen snel

Of dat ook in omgekeerde richting gebeurt, is nog onduidelijk. Landen beslissen immers individueel over hun grenzen en die aanpak is nog heel erg verschillend van land tot land. Dat bleek afgelopen weekend ook al, toen Frankrijk ondanks afspraken weigerde om Belgen toe te laten op het grondgebied. Een aantal landen legt ook specifieke voorwaarden op en die kunnen anders zijn voor Belgen dan voor andere nationaliteiten. Premier Sophie Wilmès raadt alvast aan om de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen voor je plannen maakt: de regels kunnen immers van dag tot dag veranderen.

Om alles min of meer te stroomlijnen is er vrijdag wel nog Europees overleg gepland. De bedoeling is daar om over de lidstaten heen tot een vorm van uniformiteit te komen, klinkt het. Al maakt niemand zich illusies: alles op elkaar afstemmen wordt onmogelijk. Ook over reizen buiten Europa wordt vrijdag al een eerste aanbeveling gedaan op Europees niveau.