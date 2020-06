Grootste kandidaat-trainer van Moeskroen is oude bekende (en geen vriendje van Birger Verstraete en Zinho Gano)

Na de licentieperikelen zijn er grote veranderingen op til bij Moeskroen. Zo onderhandelt de club met het Franse Lille over een mogelijke overname. Als die er komt, zal naast de bestuurskamer ook de trainersstaf er volgend seizoen volledig anders uitzien. Fernando Da Cruz, een gezant van de Franse club, wordt dan normaal gezien de opvolger van de Duitser Bernd Hollerbach.

Ondanks een degelijk seizoen lijkt de kans onbestaande dat Hollerbach over enkele weken de eerste training zal leiden. Hoewel hij Les Hurlus afgelopen seizoen probleemloos uit de gevarenzone hield, lijkt zijn lot bezegeld. Lille wil immers een trainersstaf installeren die de speelstijl en voetbalfilosofie van de Franse subtopper kan implementeren.

Grootste kanshebber voor de positie van hoofdcoach is Fernando Da Cruz. Die naam kan een belletje doen rinkelen, want de Fransman was tijdens de vorige Rijselse bewindsperiode tussen 2011 en 2015 al eens verbonden aan het toenmalige Moeskroen-Péruwelz. Tijdens het seizoen 2014-2015 was hij er zelfs al even hoofdtrainer. Een groot succes werd het toen niet: Moeskroen wist zich immers maar nipt te redden en Da Cruz kreeg ook ferme kritiek van Birger Verstraete en Zinho Gano. Moeskroen leende het tweetal, net als doelman Sven Dhoest, van Club Brugge. Ze kregen echter amper speel­minuten en verweten Da Cruz dat hij hen enkel selecteerde om aan het nodige aantal van zes Belgen op het wedstrijdblad te komen.

Voor de positie van assistent-coach wordt in de richting van Jérémy Dos Santos gekeken. Ook hij is geen onbekende. Zo had Dos Santos tussen 2012 en 2015 de U21 van Moeskroen onder zijn hoede.

Zowel in het overnamedossier als over de trainerswissel zal er over een tweetal weken meer duidelijkheid zijn.