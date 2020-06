Speeltijd kan weer beginnen voor de kindjes, maar hoe pak je dat aan? “1,5 meter is een heel vreemde zaak voor hen”

Op kinderhoogte lijkt corona voorbij. Vanaf volgende week mogen onze kleinsten bijna alles weer: ravotten in de speeltuin, les volgen in de klas, en dat tot twaalf jaar zonder mondmasker of verplichte anderhalve meter onderling. “Het werd dringend tijd”, zeggen experts. Al zullen die eerste stapjes terug naar de buitenwereld heel veel ondersteuning vragen. Niet iedereen zal nog weten hoe dat moet, of wie zijn vriendjes nu weer waren.