Puntenaftrek dreigt voor Anderlecht: Pro League-CEO Pierre François wil niet weten van uitstel Financial Fair Play-regels

Wordt Anderlecht de eerste club die tegen de lamp loopt voor een overtreding van de Financial Fair Play? Wel als het afhangt van Pierre François, CEO van de Pro League. Die liet gisteren verstaan dat hij het niet ziet zitten de Financial Fair Play uit te stellen of af te zwakken, waarvoor sommige clubs momenteel pleiten.

Door de coronacrisis dreigen alle clubs dit seizoen tegen grote financiële verliezen aan te lopen. Dus gingen er stemmen op om de Financial-Fair Play-regels even in de koelkast te stoppen op de volgende vergadering van de Pro League. Maar dat is niet naar de zin van voorzitter Pierre François. Naar aanleiding van het financiële rapport van Deloitte over het Belgisch voetbal liet hij gisteren verstaan dat hij wil dat de Financial Fair Play onverkort van toepassing wordt. “Als je ziet dat alle clubs samen vorig seizoen 91 miljoen euro verlies hebben geboekt en dat er slechts vijf winst hebben gemaakt, dan moet er echt iets veranderen. Dus denk ik dat het belangrijk is dat die Financial Fair Play wordt toegepast. Dit zal een belangrijk signaal zijn dat het anders moet: meer besparen op de kosten van makelaars, lonen.... Dat zal ik dan ook bepleiten op de algemene vergadering volgende week vrijdag.”

Volgend jaar zou er een eerste controle zijn van die Financial Fair Play. Die werd enkele jaren geleden ingevoerd om de clubs ertoe te dwingen niet te diep in het rood te gaan. In drie jaar tijd mag een club niet meer dan vijf miljoen euro verlies maken. Dankzij eventuele kapitaalsverhogingen kan dat wel oplopen tot 35 miljoen euro. De eerste keer zouden enkel de twee voorgaande seizoenen in aanmerking worden genomen. Een makkie. Zelfs als we rekening houden met de negatieve impact van de coronacrisis zullen alle clubs deze barrière probleemloos nemen. Op Anderlecht na.

Kompany en Chadli

Vier maanden geleden maakte de voetbalbond zelf bekend dat het FFP-resultaat van Anderlecht voor 2018-2019 uitkwam op -16,3 miljoen euro. Door een kapitaalsverhoging van 27,3 miljoen euro kwam de club weer op +11 miljoen. Dus mag Anderlecht voor 2019-2020 geen groter verlies maken dan 16 miljoen euro om binnen de toegelaten marge van -5 miljoen te blijven. Het zou met andere woorden financieel beter moet doen dan vorig seizoen. Dat is sowieso al problematisch, aangezien de miljoenenlonen van onder anderen Kompany en Chadli voor het eerst in de jaarrekening opduiken, er geen grote winsten werden geboekt op de transfermarkt en er geen Europese inkomsten waren.

En dan sloeg ook de coronacrisis nog eens toe. Dat het financiële resultaat van Anderlecht dus nog slechter zal uitvallen dan het dramatische 2018-2019, lijkt een zekerheid. Dat bleek ook afgelopen week nog: Anderlecht besliste 20 miljoen euro extra in de club te pompen. Een overtreding van de FFP lijkt dus onvermijdelijk en de sancties zijn niet mals. Bij een eerste inbreuk is er een aftrek van 3 punten bij de start van het volgende seizoen en er mogen slechts 23 in plaats van 25 spelers die ouder zijn dan 21 op de lijst staan. En dan is het maar te hopen dat het tij snel zal keren: bij een derde inbreuk is er een aftrek van negen punten en kan paars-wit zelfs al zijn tv-geld kwijtspelen.

Of werpen de andere clubs Anderlecht een reddingsboei toe door de invoering van de Financial Fair Play uit te stellen? Het antwoord kennen we volgende week vrijdag.