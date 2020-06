Op de klapstoel met Enzo Scifo, die de stilte doorbreekt: “Als de voetbalwereld niet verandert, is het niet meer voor mij”

Sinds anderhalf jaar leek Enzo Scifo (54) van de aardbol verdwenen. Telefoontjes bleven onbeantwoord, een voicemail achterlaten kon niet, berichten verzwolgen in een zwart gat. Tot op heden. Op de Klapstoel legt de ex-Rode Duivel uit hoe hij in de touwen hing na een uppercut van ‘zijn’ Anderlecht. En dat nadat zijn vriend Marc Wilmots de bijzondere loyaliteit van Scifo ook al beantwoordde met een kleine lel om de oren. “De tijd dat anderen voor mij beslisten, is voorbij.”