Michel Verschueren verdedigt de ‘galante exit’ van z’n zoon bij Anderlecht: “Ik heb Michael gefeliciteerd”

Michael Verschueren (49) is weg uit het sportieve management bij Anderlecht. Dat moet pijn doen, ook bij zijn vader Michel Verschueren. Mister Michel is ondertussen 89 jaar en was zelf 23 jaar general manager bij RSCA. Senior verdedigt Junior echter.

“Ik heb mijn zoon gefeliciteerd”, zegt Michel Verschueren verrassend. “Dat hij uit het sportieve management stapt getuigt van intelligentie. In plaats van constant binnen bepaalde spanningsvelden te werken heeft Michael aangevoeld dat een andere rol beter voor hem was. Hij blijft wel een Anderlecht-man in hart en nieren, hé. Sowieso blijft mijn zoon aandeelhouder en hij komt opnieuw in de raad van bestuur. Michael blijft ondernemend en ambitieus. Nu zal hij zich opnieuw kunnen focussen op zijn taken binnen de UEFA en de European Club Association (ECA) waar hij sterk gerespecteerd is. Ook daar kan hij opkomen voor Anderlecht.”

Michel Verschueren wil dus niet spreken over een degradatie of een gedwongen maar galante exit. Hij wil ook niet spreken over de nieuwe bazen bij Anderlecht. “Ik ga daar niets over zeggen. Marc Coucke heeft nog een inspanning gedaan en ik hoop dat ze nu met een propere lei kunnen herbeginnen.”