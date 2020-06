Sporten voor maximaal 200 fans

1 juli is de belangrijkste datum, maar vanaf 8 juni kan er ook al voorzichtig worden gesport. Nog niet in competitie en evenmin in contactsporten zoals judo, boksen, basketbal of voetbal. Daar worden de activiteiten nog altijd beperkt tot ‘contactloos’ trainen.

Vanaf 1 juli is alles opnieuw toegelaten, maar de protocollen blijven wel van toepassing. Eén van die protocollen is de social distancing, op 1,5 meter dus. Daar rijst meteen de eerste vraag: kan er dan getraind worden met contact? We deden een belronde in de voetbalwereld en kwamen tot de vaststelling dat ze het daar ook niet weten. “Ja, oefenduels kunnen”, zeiden sommigen, onder wie bondsvoorzitter Mehdi Bayat. “Neen, want op 1,5 meter afstand kan je geen tackles uitvoeren”, klonk het dan weer bij de amateurafdeling van de bond. Het meest plausibele antwoord was nog: “Laten we het Ministrieel Besluit, dat wellicht vrijdag wordt bekendgemaakt, afwachten.” Dat lijkt inderdaad het beste idee.

Als voetbalduels daadwerkelijk vanaf 1 juli worden toegelaten, is er een tweede vraag: of het promotieduel tussen OHL en Beerschot niet vroeger kan worden gespeeld dan de nu vastgestelde datum van 2 augustus. Zo krijgt de promovendus alvast meer tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dat reeds op 7 augustus begint.

Tennislobby

De datum van 1 juli is verrassend vroeg. Op aandringen van de tennislobby, klinkt het. Wat ook verrassend is dat voor de competitiesporten, met dus al dan niet voetbal, toeschouwers worden toegelaten. Alleen zittend en met de inachtneming van de regels van social distancing. Dan mag er slechts 200 binnen, maar ook hier rijzen bij de voetbalbonzen vragen. Zijn dat 200 aanwezigen of zijn dat 200 fans in de tribune, bovenop de twee teams, trainers, bestuurders, veiligheidsmensen en pers? En als het fans zijn, hoe worden die gekozen? De politici en de virologen schuiven die hete aardappel alvast door naar de clubs zelf.

“Laten we ook proberen om zo veel mogelijk met de familie – in onze eigen bubbel, dus – naar wedstrijden te gaan”, aldus viroloog Marc Van Ranst, die er op VTM Nieuws op rekent dat het echte fans zullen zijn. “En uiteraard is het de bedoeling om op termijn naar meer dan 200 toeschouwers te gaan.” Vanaf 1 augustus wordt er nog altijd 2.000 toeschouwers vooropgesteld.

Wielrennen met publiek

In het wielrennen is men vooralsnog niet van plan veel aan het schema te veranderen, hoewel er vanaf 1 juli dus weer wedstrijden mogen worden georganiseerd. Voorlopig blijft de Heistse Pijl op 1 augustus de eerste koers. Met toeschouwers, al werd dat niet meteen verwacht. “Supporteren voor eigen deur is geen probleem, zolang je afstand houdt”, aldus nog Van Ranst. “Over een uitgestrekt parcours zullen veel mensen naar een koers kunnen kijken. De start, finish en het vip-gebeuren zijn uiteraard een andere zaak. Daar zullen aanpassingen moeten gebeuren om alles in veilige omstandigheden te organiseren.”