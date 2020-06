Ikea, H&M en Zara de populairste webshops

“Online is er in het eengemaakte Europa geen sprake van grenzen, en daar doen de Europese consumenten volop hun profijt mee”, zegt Carine Moitier van Cross-Border Commerce Europe. Exclusief reizen kochten de inwoners van 16 landen in Noord-, Zuid- en West-Europa voor een slordige 562 miljard euro online. Bijna een kwart van dat bedrag – 108,75 miljard euro – vloeide naar buitenlandse webshops, een stijging met 14,4 procent.

De grootste stijgers zijn de webshops die zich profileren als ‘marktplaats’ en dus niet enkel hun eigen producten verkopen maar ook die van andere handelaars. “Die zagen hun omzet met 17 procent stijgen, sneller dus dan het marktgemiddelde”, zegt Carine Moitier, die drie verklaringen ziet: “De consument vindt het gemakkelijk om meerdere categorieën van producten te kunnen kopen bij dezelfde webshop, de e-commercespelers zien in dat ze hierdoor meer klanten lokken en dus meer omzet genereren, en de handelaars die zelf geen webshop hebben krijgen via dergelijke marktplaatsen toegang tot een breder en internationaal publiek.”

Na een groei van 23 procent vorig jaar mikt de federatie dit jaar op een stijging met 50 procent. “En dat is dan nog onze prognose zonder de impact van het coronavirus, die voor een ware boom heeft gezorgd in de e-commerce. De voorbije maanden zagen we een groei met gemiddeld 20 procent in alle productcategorieën. Alsof het elke dag Black Friday was”, besluit Carine Moitier. (krs)