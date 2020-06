Zuckerberg onder vuur van eigen werknemers

Oprichter en grote baas van Facebook, Mark Zuckerberg, ligt onder vuur van zijn eigen werknemers. Die zijn er niet over te spreken dat Facebook geen duiding heeft gegeven bij een gecontesteerde boodschap van de Amerikaanse president Trump. Naar aanleiding van de rellen na de dood van George Floyd postte hij vorige vrijdag op verschillende social media het bericht: “When the looting starts, the shooting starts” (“Als het plunderen begint, begint het schieten”). Twitter, waar het bericht ook verscheen, greep in en waarschuwde dat de tweet “de Twitter-regels schendt voor het verheerlijken van geweld”. Facebook liet het bericht gewoon passeren.

Zuckerberg veroordeelde het bericht zelf wel, maar vond dat het perfect in lijn ligt met de vrije meningsuiting en ook met de regels van Facebook. “Een moeilijke maar juiste keuze”, houdt hij vol. Heel wat medewerkers zijn het er niet mee eens. Zo heeft Ryan Freitas, topdesigner bij Facebook, publiekelijk getweet: “Mark zit fout, en ik zal op de luidst mogelijke manier proberen hem van gedacht te doen veranderen”. Honderden medewerkers legden maandag ook even het werk neer uit onvrede. Zuckerberg probeerde dinsdag de gemoederen te bedaren door anderhalf uur lang in gesprek te gaan met de medewerkers, maar hij bleef wel achter zijn keuze staan. (nba)