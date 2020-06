Tijdens een opmerkelijke persconferentie heeft defensieminister Mark Esper nadrukkelijk beklemtoond dat hij het leger niet wil inzetten in de Amerikaanse steden. “Het is het ultieme middel, enkel te gebruiken in de ergste omstandigheden. En dat is niet het geval”, zei hij. De top van het leger deelt die mening, net als een aantal Republikeinse senatoren. President Trump is zelden zo openlijk teruggefloten.