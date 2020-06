DOORBRAAK NA 13 JAAR

Dertien jaar geleden verdween de driejarige Britse peuter Maddie McCann. En al dertien jaar lang kwamen er geregeld complottheorieën en tot niets leidende tips naar boven. Maar nu is er mogelijk een echte doorbraak in de zaak. De Duitse politie heeft woensdag bekendgemaakt dat ze een onderzoek voeren naar een nieuwe verdachte in de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter. Het zou gaan om een 43-jarige Duitser die momenteel in de cel zit en al meerdere veroordelingen voor seksueel misbruik op zijn naam heeft staan. Het gaat onder andere om de verkrachting van een Amerikaanse in Praia da Luz, de plek waar Maddie verdween.

Volgens de politie kwam er belangrijke informatie naar boven nadat onderzoekers in mei 2017, de tiende verjaardag van de verdwijning, de zaak opnieuw onder de aandacht brachten. De Duitse politie werkte samen met de Britse en Portugese autoriteiten om zo veel mogelijk informatie rond de man te verzamelen en hem zo te kunnen linken aan Praia da Luz.

Inbraken en drugshandel

Volgens de Duitse politie verbleef de verdachte man tussen 1995 en 2007 geregeld in de Algarve, de Portugese regio waar Maddie en haar familie op vakantie waren. Zo had hij onder andere jarenlang een huis op enkele kilometers van de plek waar de peuter verdween. In Praia da Luz zou de verdachte ook hier en daar wat in de horeca gewerkt hebben. Maar er zijn ook aanwijzingen dat hij aan geld geraakte door in te breken in hotelcomplexen en vakantieappartementen. En er is ook sprake van drugshandel.

Christian Hoppe, de chef van de Bundeskriminalamt (BKA), gelooft dat Maddie een willekeurig doelwit zou zijn geweest nadat de man in het appartement had ingebroken.

De 43-jarige zou op het moment van de verdwijning niet meer in de buurt gewoond hebben, maar trok er wel nog rond in een Volkswagen T3 Westfalia met witte bovenkant en gele onderkant. “We geloven dat hij toen in dat voertuig woonde. Misschien enkele dagen of zelfs weken. Hij zou het voertuig gebruikt hebben op 3 mei 2007. We vragen aan getuigen die het busje gezien hebben in of rond Praia de Luz op 3 mei, of de dagen en weken erna, om naar voren te komen”, zei Mark Cranwell van Scotland Yard. Daarnaast wordt de man ook gelinkt aan een Jaguar XJR6 met Duitse nummerplaten die tussen 2006 en 2007 in de regio rondreed.

Telefoontje

“We weten dat hij die nacht in het resort was. En dat ongeveer een uur voordat Maddie het laatst gezien werd. Hij werd toen gebeld door een Portugees nummer. Het gesprek duurde een half uur”, zei Cranwell. Volgens de politie is het dus mogelijk dat er nog iemand in het spel is. En die persoon zou een cruciale rol kunnen spelen en kunnen weten waar het lichaam van Maddie te vinden is.

De politie heeft zowel het telefoonnummer van de 43-jarige Duitser vrijgegeven, als ook het nummer van de andere persoon. Die laatste kon nog niet gelinkt worden. “We weten dat de persoon niet in de buurt van Praia da Luz was. Onderzoekers denken dat deze persoon een erg belangrijke getuige is en we proberen daarom in contact te komen”, zei Cranwell.

De persoon die het telefoontje pleegde wordt niet als verdachte gezien, maar is wel erg belangrijk voor de politie. “U kunt weten van dingen die hij voordien gedaan heeft. Hij kan in u vertrouwd hebben over de verdwijning van Maddie. Meer dan 13 jaar zijn gepasseerd en uw loyaliteit kan veranderd zijn. Hij zit in de gevangenis en we begrijpen dat mensen in het verleden misschien schrik hebben gehad om contact op te nemen met de politie. Nu is het de tijd om naar voren te komen”, zegt Stuart Cundy van de Britse politie.

Zij roepen daarom iedereen op om na te gaan of ze het nummer herkennen. “Heb je het ooit gebeld? Staat het nummer in je contactgegevens? In een oude telefoon of een ander toestel?”

Beloning van 10.000 euro

Ook de Duitse politie roept getuigen op om naar voren te komen als ze één van de auto’s of de man zelf zouden gezien hebben. Er wordt een beloning van 10.000 euro uitgereikt. “De man is blank en zou in 2007 kort blond haar gehad hebben. Hij is ongeveer 1 meter 80 groot en is smal gebouwd. Nu is hij 43, maar in 2007 zou hij er tussen de 25 en de vroege 30 hebben uitgezien”, zei Cranwell.

De Duitse politie beschouwt het onderzoek naar Maddie als een moordzaak, terwijl de Britse politie nog steeds naar de zaak kijkt als een verdwijning, omdat er “geen uitsluitende informatie” is over of het meisje nog in leven is of niet.