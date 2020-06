Sponsor verwijdert stiekem letters van KVO-stadion

KV Oostende speelt niet langer in de Versluys Arena. Bouwheer Bart Versluys liet zonder medeweten van de club de letters van zijn naam van het stadion weghalen. Aan de basis ligt een conflict tussen KVO en de stadionsponsor. Oostende dagvaardde Versluys omdat hij weigert om 400.000 euro te betalen voor afgelopen seizoen, de bouwheer stelt dat er geen getekend contract is en dat KVO bepaalde mondelinge afspraken niet naleefde. Zo was er ten tijde van Patrick Orlans afgesproken dat kustclub 10 appartementen bij Versluys zou kopen, dat er overal in de stad naambordjes richting de Versluys Arena zouden komen en dat de naamsverlichting altijd zou branden. Daar kwam niets van.

KVO bevestigt dat er handtekeningen ontbreken op de overeenkomst, maar de voorbije twee jaar werd wel altijd correct betaald. Nu wil de kustclub zich niet laten intimideren. “We nemen akte van de actie van bouwgroep Versluys”, klinkt het. “We vervolgen echter onze gerechtelijke stappen en controleren of er bij het wegnemen van de letters geen extra schade is berokkend aan het stadion.” (jug, dji)