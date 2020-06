Hayen heeft akkoord met Waasland-Beveren

Behoudens een ultieme plotwending wordt Nicky Hayen (39) de nieuwe trainer van Waasland-Beveren. De voorbije dagen zijn afrondende gesprekken gevoerd en de Limburger bereikte een persoonlijk akkoord al met de Waaslanders. Alleen met zijn huidige werkgever Sint-Truiden - waar Hayen nog beloftencoach iss - moet nog een akkoord gevonden worden om hem over te nemen, maar dat is lijkt geen onoverkomelijk probleem meer.

Hayen wil zijn kans wagen als hoofdtrainer bij een profclub. Dat Waasland-Beveren nog geen definitieve duidelijkheid heeft of het volgend seizoen in 1B of 1A speelt, is geen breekpunt. De club en de coach houden rekening met 1B, maar via het BAS of de raad voor mededinging willen ze de “onterechte degradatie” nog annuleren. Deze week moet nog duidelijkheid komen over de BAS-procedure.

Hayen was eerder dit seizoen enkele weken interim-hoofdcoach bij STVV toen Marc Brys werd ontslagen. Daarvoor deed hij ook al ervaring op in de lagere reeksen bij Berchem, Geel en Tienen. (jug, stdr, whb)