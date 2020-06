Coronacrisis: 91 miljoen euro minder inkomsten voor onze clubs

De coronacrisis zal de Belgische profclubs flink wat geld kosten. Het inkomstenverlies bedraagt 25 procent, dat is in totaal 91 miljoen euro. Een streep door de rekening, want in het seizoen 2018-19 boekten de clubs nog een omzet van 378,5 miljoen euro, een toename van 18 procent in vergelijking met het seizoen voordien. Dat berekende het onderzoeksbureau Deloitte.

“Dat verlies is hoofdzakelijk te wijten aan een afname van de ticketverkoop, de sponsoring en de commerciële inkomsten”, aldus Sam Sluismans van Deloitte. “Bovendien zal ook de transfermarkt, die de voorbije jaren erg actief was, potentieel lijden onder de gevolgen van deze crisis en de situatie van de Belgische clubs beïnvloeden. Transfers vormen een erg belangrijk aspect in het bedrijfsmodel van onze Belgische clubs.”



Het zal voor sommige clubs vechten tegen het faillissement worden. Want de spelerslonen zijn ook weer toegenomen: naar 249 miljoen euro in het seizoen 2018-19. Dat staat gelijk met een gemiddeld jaarlijks brutoloon van 233.000 euro voor de spelers uit ons voetbal. Dat is gemiddeld 22.000 euro meer vergeleken met het gemiddeld jaarlijks brutoloon van 211.000 euro van het seizoen daarvoor. De meeste van die contracten lopen gewoon door en zullen moeten betaald worden. Met de gederfde inkomsten wordt dat geen sinecure. (lvdw)