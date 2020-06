Obama roept burgemeesters op politiebeleid te hervormen

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft woensdag alle burgemeesters in de Verenigde Staten opgeroepen het beleid over gebruik van geweld door hun politiekorpsen tegen het licht te houden en te hervormen in samenspraak met lokale gemeenschappen. Dat zei Obama vanuit zijn huis in Chicago tijdens een livestream-evenement. Het is voor het eerst dat de voormalig president op beeld van zich laat horen over de onrust die in de VS is ontstaan na de dood van George Floyd.

“We hebben burgemeesters, leidinggevenden in gemeenten en anderen in machtsposities nodig om te zeggen: dit is een prioriteit”, stelde Obama. De voormalig president noemt de huidige publieke verontwaardiging in de VS over politiegeweld en racisme een van de “meest diepgaande” zaken die hij tot nu toe heeft meegemaakt.

Obama repte met geen woord over president Donald Trump en sloeg ook een optimistische toon aan over de protesten, ondanks de woede en wanhoop die daar volgens hem in veel gevallen achter steken. “Ik hoop dat jullie je ook hoopvol voelen, ook al voelen jullie je wellicht boos, want jullie hebben de macht dingen beter te maken en jullie hebben geholpen het hele land het gevoel te geven dat dit iets is dat moet veranderen”, zei Obama.