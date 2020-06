Trump is eerste resultaat bij zoekterm “racist” op Twitter

De account van Donald Trump verschijnt bovenaan bij ‘Personen’ wanneer men het woord “racist” intikt in de zoekmachine van Twitter. Het resultaat van het algoritme dreigt de gespannen relaties tussen het platform en de Amerikaanse president nog meer te verzuren.

De Britse krant The Independent was woensdag de eerste die het opvallende resultaat van deze zoekactie op Twitter signaleerde. “Indien een account regelmatig wordt geassocieerd met bepaalde termen, dan kunnen ze via een algoritme samen opduiken in de aanbevelingen”, legde een woordvoerder van Twitter uit.

Terwijl in talloze Amerikaanse steden wordt geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld, zijn de relaties tussen Trump en Twitter naar een dieptepunt gezakt. Op 26 mei plaatste het platform voor het eerst een factcheck bij een tweet van Trump. Drie dagen later hing Twitter aan een tweet van de president een verklaring dat hij de regels over verheerlijking van geweld had overtreden.

Trump, die meer dan 80 miljoen volgers op Twitter heeft, reageerde furieus en ondertekende intussen een decreet waardoor de rechtsbescherming van sociale media over materiaal op hun sites wordt ingeperkt.

Opzettelijk?

Het zoekresultaat is geen nieuwe episode in het open conflict tussen Trump en Twitter, meent redacteur Greg Sterling van de gespecialiseerde site Search Engine Land. Volgens hem toont het veeleer aan dat “een groot aantal mensen de woorden ‘racist’ en ‘racisme’ gebruikt om de president te beschrijven of te beantwoorden”, of dat er “een geconcerteerde inspanning” is geweest “om de account van Trump met deze termen te associëren”.

Het algoritme van Twitter gebruikt een heleboel variabelen, wat het platform moet beschermen tegen aantijgingen van manipulatie. Enkel een doorgedreven analyse kan licht werpen op de mechanismen die Trump met racisme associëren, merkt Kjerstin Thorson van de universiteit van Michigan op. “De platforms hebben veel inspanningen gedaan om te vermijden dat ze de indruk geven partijdig te zijn”, zegt de docente, die is gespecialiseerd in de relatie tussen politiek en sociale media.