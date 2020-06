Agent aangeklaagd voor “moord zonder voorbedachtheid” op George Floyd, drie anderen voor medeplichtigheid

De procureur die de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd onderzoekt, heeft de feiten geherkwalificeerd in “moord zonder voorbedachtheid” (“2nd degree murder”). De agent die zijn knie op Floyds nek hield wordt daarvoor aangeklaagd, drie andere agenten voor medeplichtigheid. Dat heeft de plaatselijke senator Amy Klobuchar woensdag bekendgemaakt.

Hoofdverdachte Derek Chauvin werd eerst nog verdacht van doodslag en “3rd degree murder”, maar aanklagers stellen nu dat hij schuldig is aan moord. De agent zou zijn daad weliswaar niet met voorbedachten rade hebben gepleegd, maar had op het fatale moment wel de intentie om te doden, menen de aanklagers.

De familie van het slachtoffer is tevreden met deze verzwaring van de aanklachten, zo zegt ze in een communiqué via haar advocaat Ben Crump. “Het is een belangrijke stap op weg naar gerechtigheid”, benadrukt ze.

De 46-jarige George Floyd is maandag 25 mei overleden kort nadat hij hardhandig werd aangehouden en gevloerd door vier agenten in Minneapolis. Floyd werd verdacht van het betalen met vals geld en zou zich volgens de politie tegen zijn arrestatie hebben verzet. Chauvin drukte bijna 9 minuten lang met zijn knie in de nek van Floyd op de grond. De laatste 3 minuten daarvan vertoonde de Afro-Amerikaan al geen teken van leven meer.

De meteen na het bekend worden van het voorval ontslagen en later gearresteerde agent dreigt door de herkwalificate een lange celstraf te moeten uitzitten. In de staat Minnesota staat op “2nd degree murder” tot 40 jaar cel.

Chauvin (links) en de drie medeplichtig gehouden agenten. Foto: AFP

Floyd had corona

De laatste autopsie door de lijkschouwer van Hennepin County, die intussen vrijgegeven werd, besluit dat Floyd overleed aan een hartstilstand of “cardiopulmonary arrest”. Volgens het rapport veroorzaakte Chauvin compressie van Floyds nek, maar het gaat niet zover te concluderen dat dit de rechtstreekse doodsoorzaak was. Floyd had ook wonden en blauwe plekken op zijn hoofd, gezicht, mond, schouders, armen en benen, maar die zouden niet levensbedreigend geweest zijn.

Volgens de autopsie had Floyd hartproblemen en een geschiedenis van hoge bloeddruk. Hij testte ook positief op Covid-19, maar er zouden geen aanwijzingen zijn dat dit een factor was in zijn dood.

Een onafhankelijke autopsie besteld door Floyds familie concludeerde dat de man stierf door “verstikking door aangehouden druk”, wegens de knie op zijn nek.