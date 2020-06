Bij een mesaanval op een lagere school in het zuiden van China, zijn donderdag meer dan 40 leerlingen en personeelsleden gewond geraakt. Dat melden Chinese staatsmedia.

De aanval vond plaats in een school in de buurt van de stad Wuzhou, in de autonome regio Guangxi, zo meldt de krant Global Times op Twitter.

Volgens de lokale media werd de aanval gepleegd door een 50-jarige man.