Je verzint het niet: eerste doelpunt in coronatijden voor FC Porto (dat verrassend verliest) wordt gescoord door… Corona

Sensatie woensdagavond in de Liga NOS. Leider FC Porto verloor op de eerste speeldag sinds de herstart van de competitie verrassend van FC Famalicão. En dat ondanks een doelpunt van niemand minder dan Jesus Corona.

FC Porto vecht een zware strijd uit met die andere Portugese topclub, Benfica, voor de titel. De club van trainer Sergio Conceiçao (ex-Standard) en verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) telde voor de 26ste speeldag één punt voorsprong (60 tegen 59), maar dreigt door een 2-1-nederlaag de grote rivaal over zich te zien wippen.

Opmerkelijk feit tijdens de wedstrijd tegen Famalicão (dat op voorsprong kwam na een blunder van doelman Agustin Marchesin (video vanaf 1:32)): het doelpunt van de bezoekers werd gescoord door rechtsback Jesus Corona (video vanaf 2:45). Dat kan haast niet anders dan het lot zijn in coronatijden. Voor de Mexicaanse international was het zijn derde doelpunt van het seizoen, eentje waarin hij clubleider is met tien assists. In alle competities zit Corona overigens al aan 17 assists.

De 27-jarige Mexicaan speelt al sinds 2015 voor FC Porto, dat hem destijds voor 10,5 miljoen euro overnam van het Nederlandse FC Twente.