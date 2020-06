Zware hinder tijdens de ochtendspits: verkeer op E313 richting Antwerpen muurvast, ongevallen op E17 in beide richtingen

Op de E313 heeft zich donderdagmorgen net voor het knooppunt Antwerpen-Oost een ongeval met drie vrachtwagens voorgedaan. Het verkeer in de richting van Antwerpen zit daardoor muurvast, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Ook de E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten door een ernstig ongeval.

Het ongeval op de E313 vond donderdagmorgen rond 5.45 uur plaats. Twee vrachtwagens kwamen in botsing met elkaar. Een derde vrachtwagen is daarna op het ongeval ingereden. Een van de vrachtwagens staat nog altijd vast op de snelweg, waardoor twee rijstroken versperd zijn.

“Het is lang aanschuiven. Het verkeer is volledig stilgevallen”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer op de E313 moet aanschuiven vanaf Massenhove. Op de E34, die aansluit op de E313, staat er een file vanaf Oelegem.

Het is nog niet duidelijk wanneer de vrachtwagen kan worden getakeld. Het Verkeerscentrum waarschuwt dat het daarna nog enige tijd kan duren voordat de file weer verdwijnt.

Ongeval richting Kortrijk én Gent

Ook deE17 richting Kortrijkis volledig afgesloten sinds 7 uur vanochtend ter hoogte van Destelbergen nadat een ernstig ongeval gebeurde. Een vrachtwagen reed aan hoge snelheid in op de staart van de file en beschadigde daarbij zes andere vrachtwagens. Volgens de federale politie is er sprake van twee gewonden. Er staat intussen al een file van 45 minuten vanaf het parkeerterrein aan Kalken. De hinder zal nog een lange tijd duren. Verkeer kan er via de parallelweg wel nog naar de R4 en de E17.

Ook op de E17 richting Gent gebeurde ter hoogte van de parking van Kalken een ongeval in de staart van de file.