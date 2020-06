Een 43-jarige Duitser met lange geschiedenis van seksuele misdrijven: wie is de ontvoerder van Maddie McCann?

Duitse rechercheurs denken de man te hebben gevonden die 13 jaar geleden de Britse Maddie McCann ontvoerde in Portugal. Maar wie is die 43-jarige Duitser die in 2007 de driejarige Maddie meenam? En waarom wordt zijn identiteit geheim gehouden?

De Duitse politie denkt “voldoende bewijs” te hebben om een veroordeelde pedofiel die momenteel in de gevangenis zit, te beschuldigen van de ontvoering en moord op Maddie. De verdacht is een 43-jarige Duitser. Hij wordt beschreven als blank met kort blond haar en zou 1,80 m lang zijn. Wat vooral opmerkelijk is, is zijn lange geschiedenis van seksuele misdrijven tegen vrouwen en kinderen.

Telefoongesprek

Hij woonde in een vervallen gehuurde boerderij op een heuvel vlakbij het strand van Praia da Luz en vlakbij het resort waar Maddie in 2007 op vakantie was met haar ouders. Volgens Sky News vertrok hij een jaar voordat Madeleine verdween, maar er wordt aangenomen dat hij in het gebied gebleven is.

Een voormalige buurman van de verdachte zei tegen de tv-zender: “Hij was altijd een beetje boos, reed hard op de baan en op een dag, rond 2006, verdween hij gewoon zonder een woord te zeggen. Ik denk dat hij wat huur onbetaald heeft gelaten.” De politie onthulde gisteren dat de man een telefoongesprek had gehad van 30 minuten in Praia da Luz, slechts een uur voordat Maddie voor het laatst gezien werd op 3 mei 2007. De volgende dag droeg hij het eigendom van zijn auto verdacht over aan een andere persoon, ondanks het feit dat hij ermee bleef rijden.

Anonieme verdachte

Volgens Sky News werd de naam van de verdachte in 2017 voor het eerst aan de Britse politie gegeven, een naam die tot nu toe nog geheim blijft. De Duitse wet verhindert namelijk dat de politie zelfs de namen veroordeelde criminelen bekendmaakt. Hierdoor bleef de verdachte anoniem, ook toen hij vorig jaar in de gevangenis belandde. Hierdoor kon zijn naam gisteren ook niet bekend worden gemaakt tijdens de persconferentie.