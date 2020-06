Op bankje zitten mag opnieuw vanaf 8 juni

“Vanaf 8 juni zullen mensen opnieuw op een bankje mogen zitten. Het ministerieel besluit daarover zal aangepast worden”. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdag in De Ochtend gezegd. Gisteren/woensdag had minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) nog laten verstaan dat op een bankje zitten in een park nog niet was toegestaan.

“Alles mag weer vanaf maandag, behalve de dingen die niet mogen”, klonk het gisteren/donderdag op de persconferentie van premier Sophie Wilmès. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) was zitten op een bankje één van de dingen die nog niet zijn toegestaan. “De regel is nog altijd van toepassing. Het zich niet bewegend verplaatsen in parken kan het voorwerp uitmaken van een aanmaning en mogelijk een verbalisering”, zo zei De Crem in een interview met Belga.

Maar volgens premier Wilmès zal op een bankje zitten wel degelijk kunnen vanaf 8 juni en zal het ministerieel besluit daarover worden aangepast. Dat zei de premier in De Ochtend. Met meer dan 10 mensen picknicken in het park blijft wel verboden.

Nieuwe regering met “brede meerderheid”

Premier Wilmès zegt ook dat er samen met andere partijen gekeken wordt naar de economische impact van de gezondheidscrisis. Ze wil daarbij eerst werk maken van een “ondersteuningsplan”. “Daar zijn we mee bezig. Daarna moeten we over de relance spreken”, aldus Wilmès.

De premier herhaalde ook dat ze hoopt dat er snel een nieuwe regering komt. Die regering heeft ook best een “brede meerderheid” en dus moeten PS en N-VA volgens haar mee aan boord. “Ik heb liefst dat de twee grootste partijen van het land meedoen. We staan voor moeilijke tijden. Het is belangrijk dat er een groot draagvlak is. Dan is het normaal dat iedereen aan tafel komt”.