Meghan Markle: “Het leven van George Floyd was belangrijk”

De hertogin van Sussex, Meghan Markle, sprak voor het eerst in het openbaar over de dood van George Floyd en noemde het ‘absoluut verwoestend’.

Ze sprak op woensdagavond de laatstejaars van de Immaculate Heart High School in Los Angeles toe tijdens een videochat. Tijdens haar toespraak zei ze dat ze aarzelde om over de aanhoudende protesten te praten omdat ze niet wilde dat haar woorden uit de context werden getrokken- maar uiteindelijk besloot ze dat te doen nadat ze zich een voormalige leraar had herinnerd die altijd zei: “Onthoud altijd om de behoeften van anderen boven je eigen angsten te stellen.”

“Die woorden zijn mijn hele leven bij me gebleven en ik heb er de afgelopen week meer over nagedacht dan ooit tevoren”, zei de hertogin. “Het leven van George Floyd deed er toe en het leven van Breonna Taylor deed er toe en het leven van Philando Castilië deed er toe, en het leven van Tamir Rice deed er toe, net als zoveel andere mensen die we kennen en namen die we niet kennen”, zei ze.

Rellen van Los Angeles

Ze sprak ook over de rellen in Los Angeles in 1992, die plaatsvonden toen ze 11 of 12 jaar oud was en in de stad woonde, en zei dat die rellen “ook veroorzaakt werden door zinloze racistische daden.”

“Ik weet dat je weet dat zwarte levens ertoe doen, dus ik ben al enthousiast over wat je in de wereld gaat doen”, zei ze tegen de pas afgestudeerden. “Je gaat je stem sterker gebruiken dan ooit tevoren, want de meesten van jullie zijn achttien, of je wordt achttien, dus je gaat stemmen. Je zult empathie hebben voor diegenen die de wereld niet zien door dezelfde lens als jij. “