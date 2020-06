Rode Duivels en ploegmaats bij Borussia Dortmund onder vuur na bezoekje aan de kapper: “Een echte no-go”

Ophef in Duitsland. Zes spelers van Borussia Dortmund, waaronder Axel Witsel en Thorgan Hazard, brachten er deze week een bezoekje aan de kapper. En daarbij zouden de strenge coronaregels niet gerespecteerd zijn.

Afgelopen weekend maakte ‘BVB’ nog met 1-6 gehakt van rode lantaarn Paderborn. Komend weekend wacht de Duitse nummer twee in de Bundesliga een duel met Hertha Berlijn. Tussendoor vonden zes spelers het nodig om hun haar te laten knippen. Dat waren naast Witsel en Hazard ook nog Jadon Sancho, Dan-Axel Zagadou, Manuel Akanji en Raphaël Guerreiro.

Het zestal kreeg Winnie Nana Karkari over de vloer, aldus Bild. De sterrenkapper en zijn klanten zouden zich daarbij echter niet aan de regels hebben gehouden. Zo droegen ze geen mondmasker en Karkari droeg ook geen handschoenen.

????? De nouvelles têtes vont apparaître ce week-end, Winnario Rock-Smith alias "Fresh Prince the Barber" est venu donner un nouveau style à nos Borussen! #bvb

??[RN] pic.twitter.com/XKcMKEpG2Q — Borussia Dortmund ???? (@FranceBvb) June 2, 2020

“Het is niet ongewoon dat onze jongens hun haar lieten knippen na zoveel maanden. Maar het is een echte no-go, langs beide kanten, om dat zonder mondmasker te laten doen”, aldus Dortmund in een reactie aan de Duitse krant. “Dat zullen we opnieuw duidelijk maken aan onze spelers en de kapper in kwestie zou vraagtekens moeten zetten bij zijn gedrag.”

Karkari beweert dat hij wel een mondmasker en handschoenen droeg, maar die afzette voor de foto’s die snel circuleerden op sociale media. “Ik heb alle regels strikt opgevolgd”, aldus de kapper met de bijnaam ‘Fresh Prince The Barber’.