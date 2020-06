JBC zet samenwerking met Hytchers tijdelijk stop

Beroepsorganisatie Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) start een gerechtelijke procedure op tegen de samenwerking tussen JBC en Hytchers. Hierdoor wordt de samenwerking tijdelijk stopgezet, tot er een uitspraak volgt in de zaak.

Sinds begin januari werkt modeketen JBXC samen met de Belgische start-up Hytchers om het retourneren van pakjes CO²-neutraal te maken. Hytchers schakelt daarvoor pendelaar sin, die de pakjes meenemen op hun dagelijkse route zodat er voor de retours geen extra bestelbus of koerier aan te pas komt. TLV daagt nu JBC en Hytchers voor de rechter waardoor de samenwerking tijdelijk on hold staat.

“Het klopt dat TLV omtrent onze samenwerking met Hytchers een rechtszaak zoals in kort geding heeft aangespannen. We geloven in een maatschappij in verbinding en willen conform de wet handelen. Daarom hebben we ons dan ook teruggetrokken uit deze juridische kwestie door onze samenwerking met Hytchers tijdelijk on hold te zetten tot er een definitieve uitspraak volgt van de rechtbank”, zegt Katrien Vangrunderbeeck, woordvoerdster bij JBC, in een reactie over de tijdelijke stopzetting van de samenwerking met Hytchers.

“We vinden het ontzettend jammer dat onze inspanningen om samen met een ecologische, Belgische start-up te streven naar een groenere toekomst onderuit gehaald worden door TLV. We blijven Hytchers steunen en we blijven geloven in hun duurzaam idee en zijn er dan ook van overtuigd dat we binnenkort weer onze samenwerking kunnen oppakken.”