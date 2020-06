Meer dan dertig doden door tropische stormen in Centraal-Amerika

De tropische stormen Amanda en Cristobal hebben minstens 33 doden veroorzaakt in Centraal-Amerika. Dat blijkt uit een woensdagavond (lokale tijd) gepubliceerde balans.

Amanda kwam zondag aan land, terwijl Cristobal woensdag de regio teisterde. Het dodental van beide stormen is het hoogst in El Salvador, waar in totaal 27 doden en 6 vermisten zijn gemeld. Honduras en Guatemala meldden minstens vier en twee doden als gevolg van Amanda.

De twee tropische stormen hebben geleid tot grote overstromingen, aardverschuivingen en elektriciteits- en drinkwateronderbrekingen in de regio. De regering van El Salvador meldde dat verspreid over het land zowat 11.180 mensen geëvacueerd moesten worden en werden ondergebracht in 210 noodonderkomens.

Volgens de weersvoorspellingen zal de regen waarschijnlijk nog tot vrijdag of zaterdag aanhouden. De Salvadoraanse autoriteiten blijven de bevolking oproepen tot waakzaamheid.