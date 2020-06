Influencers gebruiken protesten in de Verenigde Staten als achtergrond voor fotoshoots

Er duiken heel wat video’s op van mensen die de ‘Black Lives Matter’-protesten en rellen in de VS gebruiken als achtergrond voor fotoshoots. “Ik wist dat het er moest van komen”, aldus het bijschrift bij enkele video’s op Twitter van zogenaamde influencers die onder meer profiteren van afgezette straten om foto’s te nemen, poseren voor winkels met ingeslagen ruiten of doen alsof ze helpen met winkels te barricaderen. De video’s werden intussen al miljoenen keren bekeken.