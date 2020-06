Nummer 1722 gedeactiveerd

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies is donderdagmorgen gedeactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het nummer was woensdag geactiveerd, omdat er slecht weer was voorspeld. Maar nu het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) geen noodweer meer verwacht, kan het nummer weer uitgeschakeld worden.

Het nummer 1722 wordt geactiveerd bij noodweer voor niet-dringende brandweerinterventies. Op dat nummer kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. De bedoeling is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.