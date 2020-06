Na Europese wedstrijd van Liverpool blijkt ook de derby van Manchester een broeihaard voor het coronavirus te zijn geweest: “37 coronadoden”

Na Brits onderzoek bleek dat de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid op Anfield tot minstens 41 coronadoden heeft geleid. Maar nu blijkt dat dit niet de enige voetbalmatch in Engeland was die een broeihaard was voor het virus.

De Britse kwaliteitskrant The Guardian bericht donderdag over een onderzoek van Edge Health, in opdracht van het NHS (de Britse National Health Service). Daaruit blijkt dat de derby tussen Manchester United en Manchester City van 8 maart tot minstens 37 doden leidde door het coronavirus. Die zouden tussen 25 en 35 dagen na de partij zijn gevallen.

In het geval van de Europese wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid, drie dagen later op 11 maart, ging het om 41 doden in ziekenhuizen rondom Anfield. Uit de data-analyse van de Britse gezondheidszorg bleek ook dat aan de paardenrennen in Cheltenham, waarbij in de tweede week van maart liefst 250.000 toeschouwers werden toegelaten, 37 coronadoden gelinkt kunnen worden.

Manchester United won de derby van City destijds met 2-0 dankzij doelpunten van Anthony Martial en Scott McTominay. Bij de bezoekers ontbrak Kevin De Bruyne met een blessure.