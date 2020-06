15 juni is “D-day” voor het Europese toerisme. Dan openen veel landen de grenzen voor elkaar, maar met beperkende maatregelen. Hoe vrij zullen we kunnen reizen?

1 Mogen Belgen opnieuw reizen?

Ja. Vanaf maandag mogen Belgen in ­eigen land “uitstappen van één of meer dagen” maken. We kunnen dus in ­eigen land reizen, wat trouwens ...