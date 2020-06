Standbeeld Leopold II in Ekeren in brand gestoken

Het standbeeld van Leopold II dat voor de kerk van Ekeren staat is de voorbije nacht in brand gestoken. Het is al de tweede keer dat het standbeeld geviseerd wordt door vandalen. Maar deze keer zou de schade zo goed als onherstelbaar zijn. Dat meldt de Gazet Van Antwerpen.

De voorbije nacht is er een brandversneller gebruikt, zo lijkt het. Het zwaard van het beeld is losgekomen en ligt deels op de grond, en de figuur zelf is van boven tot onder zwartgeblakerd.

Districtsburgemeester Koen Paelinckx en de politie zijn ter plaatse. Mogelijk is er een verband met de massale protesten tegen racistisch politiegeweld in de VS. Het was deze week ook de intentie om aan het standbeeld een protestactie tegen het politiegeweld te organiseren.

Het beeld van Leopold II is heel omstreden door de verschrikkelijke zaken die onder zijn bewind in Congo Vrijstaat zijn gebeurd. Die zwarte bladzijde in onze geschiedenis ging gepaard met tal van gruwelverhalen van afgehakte handen, martelingen en onthoofdingen. De vorst is er zelf nooit geweest, maar profiteerde wel van de opbrengst van onder meer de rubberoogsten om in eigen land grootste bouwprojecten te financieren.

Bij het standbeeld werd eerder al een bord geplaatst met duiding over die geschiedenis. In 2023, bij herinrichting van de kerkomgeving in Ekeren, zou het beeld sowieso weggehaald worden.