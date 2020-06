Dertien jaar vermist: hoe groot is de kans dat Maddie McCann nog wordt teruggevonden?

Kate en Gerry McCann zullen “de hoop nooit opgeven” om hun dochter Maddie levend terug te vinden, zeggen ze na de nieuwe doorbraak in de ontvoeringszaak. Hoe realistisch is het dat het Britse meisje dertien jaar na haar vermissing nog wordt teruggevonden? Hoe gaan ouders om met de onzekerheid? En kan de dader nog worden veroordeeld? We vroegen het aan Alain Remue (Cel Vermiste Personen van de federale politie) en Hilde Demarré, die langdurige en internationale kinderontvoeringen opvolgt bij Child Focus. “Dertien jaar is lang, maar de tijd kan ook in het voordeel spelen.”