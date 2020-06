Vlaming grijpt terug naar klassieke media maar is coronanieuws wel moe

De Vlaming grijpt door de uitbraak van het coronavirus terug naar klassieke media om op de hoogte te blijven van het nieuws. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arteveldehogeschool Gent bij zowat 1.700 Vlamingen. Vooral bij jongeren is het vertrouwen in klassieke media hoog. Maar ruim een op de drie Vlamingen geeft wel aan het coronanieuws stilaan moe te worden.

Tijdens de lockdown zoeken we met zijn allen informatie over de actualiteit en het vertrouwen in klassieke media lijkt bij 7 Vlamingen op 10 intact. Slechts 11 procent heeft vertrouwen in coronanieuws op sociale media. Misschien nog verrassender: vooral de jongste “generatie Z”, geboren na 1995, heeft meer dan de andere generaties vertrouwen in klassieke media.

De onderzoekers merken een duidelijk verhoogde interesse in nieuws, al voelen maar 2 op de 5 Vlamingen zich persoonlijk aangesproken door de berichtgeving. Bovendien geeft 37 procent van de ondervraagden aan dat het coronanieuws hen minder boeit dan in het begin. En 4 op de 5 Vlamingen vindt ook dat er veel te weinig ander nieuws is naast corona.

“Bepaalde onderwerpen kunnen nu weliswaar moeilijker worden behandeld (zoals sport), maar redacties laten op dit vlak zeker nog kansen liggen”, vindt onderzoeker Stefaan Anrys van de Arteveldehogeschool. “Zelfs het buitenlandnieuws staat veelal in het teken van het coronavirus.”

Massaal interesse in het nieuws

Toch heeft de pandemie voor een “nooit geziene interesse in het nieuws” gezorgd. Het merendeel van de respondenten, 73 procent, zegt ook al voor de corona-uitbraak het nieuws dagelijks te volgen. Dat aandeel is nu gestegen tot 87 procent.

Toch is er ook onverschilligheid bij een kleine groep van 13 procent Vlamingen. Een op de vijf Vlamingen laat bovendien optekenen de berichtgeving niet ‘duidelijk en begrijpelijk’ te vinden.