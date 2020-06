De vriend van George Floyd die bij hem in de auto zat, vertelt over zijn laatste momenten

George Floyd smeekte de agenten voor zijn dood in Minneapolis en vroeg hen waarom ze hem vasthielden. Hij verzette zich op geen enkele manier tegen de arrestatie. Dat vertelt een vriend die toen bij hem was aan The New York Times.

De 42-jarige Maurice Lester Hall zat bij Floyd in de auto tijdens de arrestatie die tot zijn dood leidde, schrijft The New York Times. De krant zou de man hebben opgespoord die gevlucht was na de dood van Floyd. In een interview met de krant beschreef Hall Floyd als een mentor en hij zei dat ze het grootste deel van Memorial Day samen doorbrachten vóór de fatale politie-ontmoeting.

“Vanaf het begin probeerde hij in zijn nederigste vorm te laten zien dat hij op geen enkele manier weerstand bood”, vertelde Hall woensdagavond aan de krant. “Ik hoorde hem smeken: Alsjeblieft, officier, waar is dit allemaal voor?”

“Ik zal me de angst in zijn ogen altijd herinneren”

Sinds Floyd op 25 mei stierf, zijn er massa’s demonstranten op straat gekomen om de arrestatie van alle vier de betrokken agenten te eisen. De autoriteiten arresteerden aanvankelijk Derek Chauvin, de agent die Floyd 8 minuten en 46 seconden op de grond drukte met zijn knie op Floyd’s nek.

Hall zei dat hij nooit zal vergeten wat hij die dag zag. “Hij schreeuwde dat iedereen moest helpen omdat hij stervende was. Ik zal me altijd de angst herinneren die ik in Floyd’s ogen zag, omdat hij zo’n koning was. Dat is wat mij bijblijft: een volwassen man zien huilen, voordat ik een volwassen man zie sterven.”

Na dagen van protesten zal donderdag een bitterzoete dag zijn, aangezien de familie van Floyd een gedenkteken voor hem houdt en drie van de vier gearresteerde agenten voor het eerst voor de rechtbank verschijnen.